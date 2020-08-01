Один человек пострадал при столкновении топливозаправщика с самолетом в «Шереметьево»

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Алиса Старжевская
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Воздушное судно получило повреждения носовой части.

Фото, видео: 5-tv.ru, Instagram @dmitry_s_

В московском аэропорту «Шереметьево» топливозаправочная машина по касательной столкнулась с самолетом Airbus A321. В результате инцидента пострадал водитель бензовоза.

Как рассказали в пресс-службе «Аэрофлота», утром 1 августа бензовоз выехал за пределы сервисной полосы и столкнулся с носовой частью самолета.

У воздушного судна имеются повреждения носовой части, автомобиль-топливозаправщик также оказался поврежден. Водителю бензовоза была оказана необходимая медицинская помощь. На борту самолета ни пассажиров, ни экипажа не было.

ДТП на работе аэропорта не отразилось — он работает в обычном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, с применением криминалистической техники осматриваются воздушное судно и автомобиль, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее 5-tv.ru писал, что из Москвы в Стамбул улетел первый авиарейс после возобновления международного сообщения между Россией и другими странами.

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