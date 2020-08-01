Умерла мать нападающего «Спартака» Александра Соболева

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Алиса Старжевская
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Многочисленные фанаты 23-летнего футболиста поддержали его в соцсетях.

Умерла мать нападающего «Спартака» Александра Соболева

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

В семье нападающего Александра Соболева, выступающего за клуб «Спартак», случилось большое горе: умерла его мама. Об этом столичный клуб сообщил на официальном сайте.

«В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!» — говорится в сообщении.

Свои соболезнования 23-летнему форварду также выразила бывшая команда игрока — «Крылья Советов». Многочисленные фанаты также поддержали Соболева в соцсетях.

Александр Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в начале этого года. В составе московского клуба молодой нападающий провел 13 матчей, забил три гола и отдал две передачи.

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