Умерла мать нападающего «Спартака» Александра Соболева
Многочисленные фанаты 23-летнего футболиста поддержали его в соцсетях.
Фото: РИА Новости / Антон Денисов
В семье нападающего Александра Соболева, выступающего за клуб «Спартак», случилось большое горе: умерла его мама. Об этом столичный клуб сообщил на официальном сайте.
«В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!» — говорится в сообщении.
Свои соболезнования 23-летнему форварду также выразила бывшая команда игрока — «Крылья Советов». Многочисленные фанаты также поддержали Соболева в соцсетях.
Александр Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в начале этого года. В составе московского клуба молодой нападающий провел 13 матчей, забил три гола и отдал две передачи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер.
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