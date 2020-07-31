Ушел из жизни режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

Режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает издание The Guardian. Отмечается, что Паркер умер в пятницу, 31 июля. Причиной его смерти указывается «продолжительная болезнь», однако какая именно — не уточняется.

Всемирную славу Алану Паркеру принесли такие картины как «Миссисипи в огне» 1988 года и «Полуночный экспресс» 1978 года. за последний, паркер был номинирован на «Оскар».

За свои труды он четырежды получал премию BAFTA, был лауреатом Гран-при Каннского фестиваля. Его последней работой стала лента «Жизнь Дэвида Гейла», этот фильм он снял в 2003 году. К слову, Паркер был главой Британской режиссерской гильдии и основателем британского Комитета по делам кино.

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