Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, популярная в России после выхода сериала «Дикий Ангел» в далеком 1999 году, объявила о намерении получить российское гражданство в дополнение к аргентинскому. Также она заявила, что жить в России не собирается, ведь вся ее работа и школа восьмилетнего сына Мерлина находятся в Буэнос-Айресе, однако хочет так выразить свою благодарность за многолетнюю любовь со стороны российских поклонников.

Российский и советский композитор и певец Юрий Лоза прокомментировал для 5-tv.ru новость о желании Натальи Орейро получить российское гражданство, за что некоторые пользователи сети обвинили ее в лицемерии и желании повысить просмотры фильма «Наша Наташа» о ее турне по России в 2014 году.

Композитор лишь добродушно рассмеялся, узнав о намерении Орейро, и напомнил о пословице «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах».

«Когда Наталья Орейро говорит, что она не будет жить в России, скорее всего, она просто не слышала этой пословицы, — уверяет Лоза. — Кто ее знает, может, когда-нибудь и будет жить в России».

Лицемерия в поступках Натальи Орейро Юрий Лоза не увидел.

«Если она будет Гражданкой России — разве это плохо? Что у нас есть такая симпатичная гражданка? — задал встречный вопрос композитор. — У нас очень много „наших“ граждан, которые здесь не проживают».

5-tv.ru показывал, как выглядят сейчас Наталья Орейро и Факундо Арана из сериала «Дикий ангел».