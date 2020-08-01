«Симпатичная гражданка» — Лоза обрадовался возможному переезду Орейро в Россию
Композитор рассказал, что думает о намерении звезды «Дикого ангела» получить российский паспорт.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, популярная в России после выхода сериала «Дикий Ангел» в далеком 1999 году, объявила о намерении получить российское гражданство в дополнение к аргентинскому. Также она заявила, что жить в России не собирается, ведь вся ее работа и школа восьмилетнего сына Мерлина находятся в Буэнос-Айресе, однако хочет так выразить свою благодарность за многолетнюю любовь со стороны российских поклонников.
Российский и советский композитор и певец Юрий Лоза прокомментировал для 5-tv.ru новость о желании Натальи Орейро получить российское гражданство, за что некоторые пользователи сети обвинили ее в лицемерии и желании повысить просмотры фильма «Наша Наташа» о ее турне по России в 2014 году.
Композитор лишь добродушно рассмеялся, узнав о намерении Орейро, и напомнил о пословице «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах».
«Когда Наталья Орейро говорит, что она не будет жить в России, скорее всего, она просто не слышала этой пословицы, — уверяет Лоза. — Кто ее знает, может, когда-нибудь и будет жить в России».
Лицемерия в поступках Натальи Орейро Юрий Лоза не увидел.
«Если она будет Гражданкой России — разве это плохо? Что у нас есть такая симпатичная гражданка? — задал встречный вопрос композитор. — У нас очень много „наших“ граждан, которые здесь не проживают».
5-tv.ru показывал, как выглядят сейчас Наталья Орейро и Факундо Арана из сериала «Дикий ангел».
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