Наталья Орейро призналась, что значит для нее российское гражданство

Любимица российской публики, латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро не планирует жить в России, но хочет получить гражданство нашей страны в благодарность за теплое отношение публики. Об этом она заявила в интервью РИА Новости в преддверии премьеры документального фильма «Наша Наташа», которая назначена на 6 августа.

«Для меня это было бы честью с символической точки зрения. Конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они мне дают», — цитирует Орейро агентство.

По словам артистки, особенную эмоциональную близость с россиянами она почувствовала в первый же свой приезд в нашу страну, и ее «очень трудно выразить словами». Она также очень ценит подарки, которые делают для нее фанаты своими руками, и всегда забирает их с собой. Сейчас, во время пандемии коронавируса, Орейро, по ее признанию, трудно пережить, что «больше нет контакта с людьми», ей не хватает объятий и поцелуев.

Фильм «Наша Наташа» снял режиссер Мартин Састре, он выйдет на стриминговой платформе Netflix. В основе документальной ленты лежит поездке Натальи Орейро по России, совершенная звездой «Дикого ангела» в 2014 году. В ходе того турне она посетила 16 городов, преодолев более 44 тысяч километров на самолетах, поездах и машинах.

Как уже рассказывал 5-tv.ru, родившуюся в Уругвае певицу и актрису Наталию Орейро российская публика узнала и полюбила в 1999 году, когда на телевидении показали аргентинский сериал «Дикий ангел». Актрисе, игравшей главную роль в телефильме было всего 20 лет. Через два года Орейро восторженно встречали в Москве, куда она приехала в рамках концертного тура. После этого она неоднократно приезжала в Россию, а недавно обратилась в российское посольство в Аргентине с просьбой предоставить ей гражданство РФ.