Галкин высказался о разводе с Пугачевой

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и юморист Максим Галкин вместе уже почти два десятилетия. Недавно в прессе начали активно появляться слухи о скором разводе звездной пары, но сам максим Галкин говорить на эту тему отказался, пишет издание «Говорит Москва».

Галкин был гостем эфира на радио, но на вопрос о возможных проблемах в его браке с Пугачевой отвечать не стал.

«Делать мне нечего», — отрезал шоумен.

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году, а двумя годами позже стали родителями близнецов Гарри и Лизы благодаря суррогатному материнству. Их детям в сентябре исполнится по семь лет.

Несмотря на активное обсуждение в сети возможного развода, никто из ближайшего окружения Пугачевой и Галкина не дал комментариев представителям СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что знакомый Примадонны негативно отнесся к желающим узнать о разводе Пугачевой.