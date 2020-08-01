Галкин высказался о разводе с Пугачевой

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Алиса Старжевская
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Певица и юморист познакомились почти 20 лет назад, а свадьбу сыграли в 2011 году.

Галкин высказался о разводе с Пугачевой

Фото: ТАСС / Зураб Джавахадзе

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и юморист Максим Галкин вместе уже почти два десятилетия. Недавно в прессе начали активно появляться слухи о скором разводе звездной пары, но сам максим Галкин говорить на эту тему отказался, пишет издание «Говорит Москва».

Галкин был гостем эфира на радио, но на вопрос о возможных проблемах в его браке с Пугачевой отвечать не стал.

«Делать мне нечего», — отрезал шоумен.

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году, а двумя годами позже стали родителями близнецов Гарри и Лизы благодаря суррогатному материнству. Их детям в сентябре исполнится по семь лет.

Несмотря на активное обсуждение в сети возможного развода, никто из ближайшего окружения Пугачевой и Галкина не дал комментариев представителям СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что знакомый Примадонны негативно отнесся к желающим узнать о разводе Пугачевой.

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