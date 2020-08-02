Гендир «Спартака» не готов комментировать контракт клуба с Кокориным

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Алиса Старжевская
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Последние дни вопрос перехода игрока в столичный клуб обрастает разнообразными фактами и слухами.

Гендир «Спартака» не готов комментировать контракт клуба с Кокориным

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб не подписывал никаких контрактов с нападающим Александром Кокориным. 

По словам Газизова, футболиста еще не взяли в клуб, а рассказывать о фактах, которые еще не произошли — «несолидно».

«Мы еще никого не взяли. Когда объявим, тогда и будем говорить об этом. Мне кажется, так верно. Рассуждать о несвершившихся фактах — несолидно с моей стороны», — цитирует директора клуба ТАСС

Ранее появилась информация о том, что Кокорин подписал трехлетний контракт. Однако из-за смерти матери форварда клуба Александра Соболева руководство «Спартака» якобы приняло решение отложить презентацию нового нападающего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд вынесет решение по апелляции приговора Кокорину и Мамаеву 3 августа.

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