Гендир «Спартака» не готов комментировать контракт клуба с Кокориным

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб не подписывал никаких контрактов с нападающим Александром Кокориным.

По словам Газизова, футболиста еще не взяли в клуб, а рассказывать о фактах, которые еще не произошли — «несолидно».

«Мы еще никого не взяли. Когда объявим, тогда и будем говорить об этом. Мне кажется, так верно. Рассуждать о несвершившихся фактах — несолидно с моей стороны», — цитирует директора клуба ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что Кокорин подписал трехлетний контракт. Однако из-за смерти матери форварда клуба Александра Соболева руководство «Спартака» якобы приняло решение отложить презентацию нового нападающего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд вынесет решение по апелляции приговора Кокорину и Мамаеву 3 августа.