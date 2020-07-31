Внезапная неприязнь вместо хулиганства: Кокорин и Мамаев в ожидании пересмотра приговора
Суд вынесет решение по апелляции футболистов в понедельник, 3 августа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Веленгурин Владимир, 5-tv.ru
Александр Кокорин и Павел Мамаев снова в суде. Они явились на пересмотр апелляционного приговора. Защита намерена оспорить статью «Хулиганство», по которой футболистов отправили в колонию почти на полтора года. Адвокаты уверяют: их подзащитные устроили драку в московском баре из-за внезапной неприязни к потерпевшим. При таких обстоятельствах предусмотрен более мягкий приговор. Если суд примет решение в пользу Кокорина и Мамаева, они могут рассчитывать на материальную компенсацию, но говорить об этом до заседания оба не захотели.
Ранее приговор Мамаеву, Кокорину и его младшему брату Кириллу был отменен кассационным судом. Инстанция сочла необоснованным признание фигурантов дела виновными в противозаконных действиях по отношению к Денису Паку. Как стало известно, суд вынесет решение по апелляции в понедельник, 3 августа.
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