Внезапная неприязнь вместо хулиганства: Кокорин и Мамаев в ожидании пересмотра приговора

Александр Кокорин и Павел Мамаев снова в суде. Они явились на пересмотр апелляционного приговора. Защита намерена оспорить статью «Хулиганство», по которой футболистов отправили в колонию почти на полтора года. Адвокаты уверяют: их подзащитные устроили драку в московском баре из-за внезапной неприязни к потерпевшим. При таких обстоятельствах предусмотрен более мягкий приговор. Если суд примет решение в пользу Кокорина и Мамаева, они могут рассчитывать на материальную компенсацию, но говорить об этом до заседания оба не захотели.

Ранее приговор Мамаеву, Кокорину и его младшему брату Кириллу был отменен кассационным судом. Инстанция сочла необоснованным признание фигурантов дела виновными в противозаконных действиях по отношению к Денису Паку. Как стало известно, суд вынесет решение по апелляции в понедельник, 3 августа.