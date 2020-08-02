«Новые условия»: экс-командир рассказал об изменениях в работе ВДВ в России

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Алиса Старжевская
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В год 90-летия с основания ВДВ в России грядет множество нововведений и изменений в их работе, рассказал генерал-полковник Владимир Шаманов.

«Новые условия»: экс-командир рассказал об изменениях в работе ВДВ в России

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Военно-десантные войска России (ВДВ) были основаны в 1930 году — и 2 августа будут отмечать 90-летие с этого момента. В честь этого события было объявлено о новых вооружениях и возвращении к старым традициям в их работе, рассказал 5-tv.ru председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов, командовавший ВДВ в 2009–2016 годах.

Так, в уже в следующие несколько лет в российских ВДВ начнут использовать танки. Хотя еще в недавнее советское время существовала противотанковая артиллерия в ВДВ, позже от использования танков отказались.

«Я сам начинал службу в противотанковой артиллерии ВДВ, у нас были самоходные артиллерийские установки АСУ-85», — рассказал Шаманов.

Как показало время и условия ведения современных боевых действий, без танковой поддержки нельзя добиться достаточной огневой мощи, которую сейчас обеспечивает бронетехника. Поэтому было решено вернуться к использованию танковых сил после получения соответствующего одобрения со стороны руководства Министерства обороны РФ.

«Все новое — это хорошо забытое старое», — заметил Шаманов.

Кроме того, на вооружении ВДВ уже появились управляемые парашюты. Они позволяют легче маневрировать и успешнее решать поставленные перед специальным и разведывательным подразделением задачами. Большинство автомобилей и бронетехники будет переоборудовано под возможность форсирования водных преград, ведь реки, озера, болота и иные водоемы на огромной территории России встречаются каждые несколько километров.

«Новые условия потребовали создать и новый класс боевой техники для войск, помимо привычных гусеничных плавающих машин», — пояснил Шаманов.

В следующие несколько лет ВДВ России сможет начать автономно действовать по всему миру, так как в их распоряжение перейдет собственная армейская авиация. Это позволит повысить мобильность войск и их эффективность.

5-tv.ru рассказывал о проведении последней проверки войск ВС РФ.

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