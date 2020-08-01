«Просто ужас»: Плющенко раскритиковал программы Косторной у Тутберидзе

|
Алиса Старжевская
115

Евгений Плющенко строит большие планы на перешедшую тренироваться в его группу фигуристку Алену Косторную.

«Просто ужас»: Плющенко раскритиковал программы Косторной у Тутберидзе

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Победительница Чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная совершила громкий переход между тренерами, сменив именитую Этери Тутберидзе на не менее выдающегося Евгения Плющенко. Тот с уверенностью заявил, что будет полностью менять все программы 16-летней подопечной, пишет «Р-Спорт».

Плющенко считает, что в случившемся нет повода для скандала — это нормальная практика для других стран, а в России смена тренера фигуристом до сих воспринимается странно. По его мнению, Алене просто хотелось что-то изменить, и она нашла это под крылом у Плющенко — как по собственному желанию, так и с согласия своих родителей.

Косторная, таким образом, повторила судьбу Александры Трусовой, которая в мае 2020 году также ушла от Тутберидзе к Плющенко. Хотя Тутберидзе считается за рубежом весьма токсичным тренером из-за строгости к своим ученицам, все ее девочки добивались отличных результатов, тогда как уход от нее не всегда приносил им успех.

Сама покинутая Косторной тренер ранее заявляла, что та отказывалась тренироваться с другими фигуристками и имела слишком большой список требований. Плющенко такого не подтвердил, а вот раскритиковать поставленные под началом Тутберидзе программы Косторной успел.

«Конечно, будем менять и делать наши, — уверенно заявил он. — То, что я видел в Instagram из ее недавних программ, это просто ужас».

Ранее сама Алена на свои последние программы не жаловалась, а Тутберидзе сообщала, что они наверняка произвели бы впечатление на судей и зрителей, сообщал «Дни.ру».

5-tv.ru писал, что Евгений Плющенко не исключил вероятности перехода к нему и другой именитой фигуристки Алины Загитовой.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
73.43
0.07 87.29
1.04
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа

Последние новости

22:14
Иранские СМИ сообщили о сорвавшемся теракте в генконсульстве России
21:59
Пугачева испытала «культурный шок» от обуви, которую себе сделала ее дочь Лиза
21:46
Почему мобильный телефон может терять сигнал?
21:33
«Просто ужас»: Плющенко раскритиковал программы Косторной у Тутберидзе
21:21
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
21:09
Всего два совета помогут научиться правильно покупать вещи на Aliexpress

Сейчас читают

«Это пятно он никогда не смоет!» — Ахеджакова в шоке от ухода Гармаша из «Современника»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа
«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок