«Просто ужас»: Плющенко раскритиковал программы Косторной у Тутберидзе

Победительница Чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная совершила громкий переход между тренерами, сменив именитую Этери Тутберидзе на не менее выдающегося Евгения Плющенко. Тот с уверенностью заявил, что будет полностью менять все программы 16-летней подопечной, пишет «Р-Спорт».

Плющенко считает, что в случившемся нет повода для скандала — это нормальная практика для других стран, а в России смена тренера фигуристом до сих воспринимается странно. По его мнению, Алене просто хотелось что-то изменить, и она нашла это под крылом у Плющенко — как по собственному желанию, так и с согласия своих родителей.

Косторная, таким образом, повторила судьбу Александры Трусовой, которая в мае 2020 году также ушла от Тутберидзе к Плющенко. Хотя Тутберидзе считается за рубежом весьма токсичным тренером из-за строгости к своим ученицам, все ее девочки добивались отличных результатов, тогда как уход от нее не всегда приносил им успех.

Сама покинутая Косторной тренер ранее заявляла, что та отказывалась тренироваться с другими фигуристками и имела слишком большой список требований. Плющенко такого не подтвердил, а вот раскритиковать поставленные под началом Тутберидзе программы Косторной успел.

«Конечно, будем менять и делать наши, — уверенно заявил он. — То, что я видел в Instagram из ее недавних программ, это просто ужас».

Ранее сама Алена на свои последние программы не жаловалась, а Тутберидзе сообщала, что они наверняка произвели бы впечатление на судей и зрителей, сообщал «Дни.ру».

5-tv.ru писал, что Евгений Плющенко не исключил вероятности перехода к нему и другой именитой фигуристки Алины Загитовой.