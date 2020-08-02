Ильин день: почему купаться в водоемах 2 августа опасно для жизни?
Ну Руси день пророка Ильи считался крайне тяжелым, но и благодатным одновременно.
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Фото, видео: Православие.ru
Согласно церковному календарю, 2 августа традиционно считается днем поминовения пророка Ильи. Преданному всем сердцем и душой Иисусу Христу, ему ни раз приходилось отстаивать свою веру перед врагами. По преданию, за то, что Илья не отрекся от своих убеждений под угрозой смерти, его и вознесли на небеса живым, а не после кончины на грешной земле.
Несмотря на то, что в народе пророка Илью называют повелителем гроз и молний, считалось благим знамением услышать гром или попасть под дождь в этот день. Предки верили: вода, проливающаяся на землю 2 августа, обладает удивительно целебными свойствами. Ее собирали в большие посудины, а затем хранили как можно дольше. При недуге больной мог просто умыться этой водой или сделать примочку — через пару дней проблемы как не бывало.
Что категорически запрещено делать 2 августа?
Строго-настрого в этот день запрещалось приближаться к водоемам, а тем более купаться в них. В народе считалось, что Илья умчался на небо на огненной колеснице, спасаясь от врагов, а 2 августа является, чтобы наказать грешников, покарав их молнией. У нечисти же есть единственная возможность укрыться — в речках, озерах и морях. Поэтому осмелившийся подойти к водоему рисковал навсегда проститься с жизнью.
2 августа также запрещалось подолгу любоваться отражением в зеркале. Предки верили, что это отнимает жизненные силы, красоту и здоровье. По этой же причине сегодня избегали стрижек.
Ругаться, выяснять отношения, а также клеветать и браниться сегодня опасно. В противном случае придется поплатиться личным счастьем.
Что можно делать на Ильин день?
Традиционно на Руси на Илью пророка усердно молились: о семейном благополучии, здоровье детей и близких родственников, об успехах в труде и учебе. Считалось, что попросивший сегодня помощи у святого, обязательно ее получит.
В этот день было принято собирать торжественные ужины и угощать пришедших мясными блюдами. При этом не скупились люди и на угощения для нищих. Предки верили: совершившему благое дело сегодня воздастся втройне.
На Ильин день было не лишним сделать и заговор на семена — это поможет обезопасить себя от скудного урожая в грядущем сезоне.
Приметы
- Если на Ильин день выпало много осадков — в будущем году будет много пожаров;
- Если 2 августа попасть под дождь — будет крепкое здоровье;
- Если сегодня на дворе стоит жаркая погода, то и осень будет засушливой;
- Сны в ночь с 1 на 2 августа принесут удивительные откровения.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа.
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