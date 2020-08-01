«Я любима и люблю!» — Орлова ответила хейтерам, раскритиковавшим ее бойфренда

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Виктория Андреева
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Недавно 42-летняя звезда предстала на публике в обнимку с мужчиной сильно старше себя.

«Я любима и люблю!» — Орлова ответила хейтерам, раскритиковавшим ее бойфренда

Фото: Instagram @olgaorlova1311

После того как рэпер Джиган обнародовал кадры, где теледива Ольга Орлова танцует в обнимку с седовласым бойфрендом на нее обрушился шквал гневных комментариев. Хейтеры твердили, что возрастной кавалер не пара цветущей 42-летней звезде, а также раздавали совету по выбору более подходящей кандидатуры.

Безусловно, долго терпеть такие оскорбления Ольга не стала и решила вызвать «оппонентов» на честный разговор. В личном Instagram-аккаунте артистка ответила на самые личные вопросы, касающиеся новых отношений.

Так, для начала Орлова пояснила, что комментарии хейтеров в принципе нелогичны: сегодня ее взрослый поклонник раздражает публику, а завтра — будь он чуть моложе — освистали бы саму звезду.

«Я не готова „жить на показ“, освещая все подробности своего сокровенного. Мой мужчина — это не тайна за семью печатями, это лишь ограждение от небылиц, которые я устала о себе читать», — отметила артистка.

Instagram @olgaorlova1311

Вместе с тем Орлова мягко намекнула критикующим, что им самим неплохо было бы заняться личной жизнью. Ведь счастливым людям, по ее словам, просто некогда писать подобную чушь.

«Из важного: я люблю и любима! И мне все равно, что пишут! <…> Я счастлива и желаю им того же! Если они будут жить в любви каждый день, может, и писать эти комментарии не останется смысла!» — подытожила звезда.

Instagram @olgaorlova1311

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по прогнозам таролога, в семье Ольги Орловой скоро будет пополнение.

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