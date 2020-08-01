Иранские СМИ сообщили о сорвавшемся теракте в генконсульстве России

|
Виктория Андреева
36

Сообщается, что это стало известно после задержания лидера одной из местных преступных группировок.

Иранские СМИ сообщили о сорвавшемся теракте в генконсульстве России

Фото: iran.mid.ru

Информация о предотвращенном теракте в генеральном консульстве России в Иране появилась в иностранных СМИ вечером 31 июля. По данным, переданным иранской телерадиокомпанией IRIB, местным спецслужбам удалось предотвратить трагедию, задержав лидера местно преступной группировки Джамшида Шармахда.

Отмечалось, что боевики якобы ни единожды готовили теракты с применением биологического, а также химического видов оружий. По версии СМИ, вполне вероятно, и в генеральном консульстве России в Реште могло быть использовано что-то подобное.

Вместе с тем IRIB не указала источника информации, а также не уточнила, когда именно был предотвращен теракт иранскими спецслужбами.

Данную информацию в посольстве России в Иране назвали обыкновенными слухами и отказались комментировать недостоверные заявления.

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — пояснил в интервью РИА Новости представитель российского посольства.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания боевика, готовившего массовый расстрел людей в Москве.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
73.43
0.07 87.29
1.04
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа

Последние новости

22:14
Иранские СМИ сообщили о сорвавшемся теракте в генконсульстве России
21:59
Пугачева испытала «культурный шок» от обуви, которую себе сделала ее дочь Лиза
21:46
Почему мобильный телефон может терять сигнал?
21:33
«Просто ужас»: Плющенко раскритиковал программы Косторной у Тутберидзе
21:21
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
21:09
Всего два совета помогут научиться правильно покупать вещи на Aliexpress

Сейчас читают

«Это пятно он никогда не смоет!» — Ахеджакова в шоке от ухода Гармаша из «Современника»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа
«Никакой аномалии»: экономист назвал причину падения курса рубля и сроки его восстановления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок