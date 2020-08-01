Иранские СМИ сообщили о сорвавшемся теракте в генконсульстве России

Информация о предотвращенном теракте в генеральном консульстве России в Иране появилась в иностранных СМИ вечером 31 июля. По данным, переданным иранской телерадиокомпанией IRIB, местным спецслужбам удалось предотвратить трагедию, задержав лидера местно преступной группировки Джамшида Шармахда.

Отмечалось, что боевики якобы ни единожды готовили теракты с применением биологического, а также химического видов оружий. По версии СМИ, вполне вероятно, и в генеральном консульстве России в Реште могло быть использовано что-то подобное.

Вместе с тем IRIB не указала источника информации, а также не уточнила, когда именно был предотвращен теракт иранскими спецслужбами.

Данную информацию в посольстве России в Иране назвали обыкновенными слухами и отказались комментировать недостоверные заявления.

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — пояснил в интервью РИА Новости представитель российского посольства.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания боевика, готовившего массовый расстрел людей в Москве.