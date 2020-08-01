Момент ДТП на ТТК, где сбили мать с ребенком в Москве, попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru, оказались кадры с камеры видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как женщина с ребенком перелезает через ограждения Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве и пытается перейти дорогу вместе с ребенком.

К слову, как они смогли пересечь многополосную скоростную магистраль перед этим совершенно непонятно. Мотивы женщины пока неизвестны. Обе госпитализированы в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.