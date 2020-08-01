Момент ДТП на ТТК, где сбили мать с ребенком в Москве, попал на видео
Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru, оказались кадры с камеры видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как женщина с ребенком перелезает через ограждения Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве и пытается перейти дорогу вместе с ребенком.
К слову, как они смогли пересечь многополосную скоростную магистраль перед этим совершенно непонятно. Мотивы женщины пока неизвестны. Обе госпитализированы в тяжелом состоянии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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