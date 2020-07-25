Полина Гагарина впервые публично высказалась о разводе

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Светлана Александрова
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Слух о том, что шестилетний брак певицы с фотографом Дмитрием Исхаковым распался, появился два месяца назад, но оба долго хранили молчание.

Полина Гагарина впервые публично высказалась о разводе

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Полина Гагарина впервые за два месяца высказалась о своем разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым. Новость о том, что брак распался, появилась около двух месяцев назад, но певица упорно хранила молчание, даже после того, как ее супруг подтвердил, что они не живут вместе.

И только в минувшую пятницу, во время выступления на выпускном в столичном парке Горького, Гагарина коснулась этой темы. Вдаваться в подробности она не стала, заявила лишь, что «лучше ее слов за нее скажут дела», сообщает Teleprogramma.pro.

А на вопрос, что поддерживает ее в условиях напряженного рабочего графика, Полина призналась, что бесконечно счастливой ее делают дети – трехлетняя дочь Мия, рожденная от Дмитрия Исхакова, и 12-летний сын от первого брака Андрей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло послужить причиной распада казавшейся многим идеальной семьи. 

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