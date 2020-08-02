Врач самой тяжелой женщины России рассказал о последних месяцах ее жизни

Последние месяцы жизни Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой женщиной России, отказывалась от общения с врачами. Как рассказал телеканалу «360» ее хирург, доктор медицинских наук Казбек Аутлев, в последнюю их встречу она выглядела с физической точки зрения здоровым человеком.

Первое время после операции по шунтированию желудка, которая практически спасла ей жизнь, по его словам, женщина была бодра, даже строила планы. Затем она резко начала сдавать и предприняла попытку суицида. Тогда медик привез к ней психотерапевта, который специализируется на нарушениях пищевого поведения. Тот, по его словам, провел пару сеансов. После Нурдинова неожиданно попросила хирурга больше не выходить с ней на связь.

«И так все, вроде бы, пошло-пошло. А месяц или полтора назад она мне позвонила и говорит: „Вы знаете, мы тут посоветовались. Вы ко мне, пожалуйста, больше не приезжайте и не звоните“. На этом все закончилось», — рассказал хирург.

До операции Нурдинова весила 350 килограммов. За тем, как она худеет, следила буквально вся страна. К моменту хирургического вмешательства ей удалось похудеть до 180 килограммов, а после она стабилизировалась в весе 130.

«Она бы умерла давно, если бы мы ее не прооперировали», — признался Аутлев.

Когда вес стал стабильным, по словам хирурга, женщина не знала, как ей дальше жить.

«Она мне сказала: “Я теперь не знаю, как жить”. До этого она лежала на животе, ела, ходила в туалет там же, в постели. А когда мы ее поставили на ноги, она говорит: “А я не знаю, чем заниматься”», — заявил врач.

Родственники Нурдиновой отказываются раскрывать причину ее смерти. Как писал ранее 5-tv.ru, самая тяжелая женщина России последние месяцы не выходила на связь с журналистами. Ей было всего 57 лет.