Задержан директор турбазы на Алтае, где погибла семья из четырех человек

|
Алиса Старжевская
137

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, СК РФ

Директор туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где ранее были обнаружены тела четырех человек, был задержан по подозрению в совершении преступления. Об этом 5-tv.ru сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

«По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан директор базы. Следователи проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила Рязанцева.

Она также заявила, что по факту гибели 51-летнего мужчины, его 43-летней супруги и двоих детей в возрасте 10 и 16 лет возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. То есть — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По предварительной информации, семье, которая размещалась на турбазе в селе Ая в период с 26 по 31 июля, были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате четверо человек погибли в номере гостиницы. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту гибели семьи на турбазе «Глобус» Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Семья приехала в отель 26 июля, а в ночь на 27 июля наступила их смерть. Их тела были обнаружены спустя пять дней. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
Напиши судьбу: Как изменить свою жизнь, поменяв подпись?
11:31
Звезды «Дома-2» Черно и Оганесян обнародовали имя новорожденного
11:12
Какие продукты россияне покупали чаще всего в этом году
10:43
Задержан директор турбазы на Алтае, где погибла семья из четырех человек
10:20
Врач перечислила витамины, которые нужно принимать перенесшим коронавирус
10:01
«Схуднул»: Фанаты не признали Чумакова, сделавшего трюк в стиле Шакил О’Нила

Сейчас читают

Каких мужчин зря игнорируют женщины, согласно знаку зодиака?
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
«Это пятно он никогда не смоет!» — Ахеджакова в шоке от ухода Гармаша из «Современника»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок