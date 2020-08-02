Задержан директор турбазы на Алтае, где погибла семья из четырех человек

Директор туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где ранее были обнаружены тела четырех человек, был задержан по подозрению в совершении преступления. Об этом 5-tv.ru сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

«По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан директор базы. Следователи проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила Рязанцева.

Она также заявила, что по факту гибели 51-летнего мужчины, его 43-летней супруги и двоих детей в возрасте 10 и 16 лет возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. То есть — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По предварительной информации, семье, которая размещалась на турбазе в селе Ая в период с 26 по 31 июля, были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате четверо человек погибли в номере гостиницы. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту гибели семьи на турбазе «Глобус» Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Семья приехала в отель 26 июля, а в ночь на 27 июля наступила их смерть. Их тела были обнаружены спустя пять дней. Сейчас на месте ЧП работают следователи.