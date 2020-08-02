Какие продукты россияне покупали чаще всего в этом году

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Светлана Александрова
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Аналитики изучили чеки магазинов «Пятерочка» и «Магнит» и обнаружили, что пристрастия жителей Северного Кавказа и Северо-запада России отличаются от остальных регионов.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Петров

Самыми популярными товарами в российских продуктовых магазинах «Магнит» и «Пятерочка» в первые семь месяцев 2020 года были бананы, сахарный песок и картошка, сообщает URA.RU со ссылкой на аналитиков «ЧекСкан Research». Однако в двух регионах пристрастия жителей отличались. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе среди трех самых популярных продуктов оказался майонез, а в Северо-Западном федеральном округе в кассовых чеках лидировал нарезной батон.

Аналитики отмечают также, что с января по апрель средний чек в магазинах рос и составил на пике 576 рублей в «Пятерочке» и 550 рублей в «Магните», а с апреля по июль стал снижаться и достиг отметки 500-503 рублей.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, московские банки проанализировали траты россиян по картам во время пандемии коронавируса и пришли к неожиданным выводам.

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