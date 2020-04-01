На карантине экономия семейного бюджета может достигнуть 30%
Аналитики одной из зарубежных компаний провели исследование — они исключили расходы на транспорт, развлекательные мероприятия и походы в кафе и рестораны.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Россияне на карантине предпочитают работать, ремонтировать и играть. Московские банки проанализировали последние траты по картам и оказалось, что в некоторых категориях расходы заметно превысили среднестатистические — и нет, это не продукты.
Кратно увеличились заказы офисной мебели, чтобы на удаленке работать было комфортно. Краски, обои и стройматериалы понадобились тем, кто вспомнил про ремонт. Спорттовары и детские игрушки на третьем месте по популярности.
И все же, как подсчитали экономисты в целом, карантин может обеспечить экономию для семейного бюджета до 27-30%.
На чем? Подсчитал Алексей Полторанин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девять станций метро закроют в Петербурге с 1 апреля.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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