Отказ от ношения маски в условиях пандемии врач назвал главной ошибкой россиян

Доктор медицинских наук и главный кардиолог Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов в интервью KP.RU назвал главную ошибку россиян в период пандемии коронавируса. Он отметил, что отказ от ношения защитных масок, когда инфицироваться можно в любом месте, является неверным решением граждан.

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди, — отказ от ношения защитных масок при контактах», — заявил Сергей Бойцов.

Он также добавил, что маска защищает от COVID-19, когда человек находится в общественном транспорте и других местах с большим скоплением людей. Он убежден, что благодаря средствам защиты прекращается распространение инфекции. Однако многие жители страны пренебрегают масками, именно поэтому заболеваемость в России снижается медленными темпами.

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