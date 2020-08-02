Отказ от ношения маски в условиях пандемии врач назвал главной ошибкой россиян

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Алиса Маркова
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Главный кардиолог Минздрава России оценил поведение граждан страны в непростой эпидемиологический период в мировой истории.

Отказ от ношения маски в условиях пандемии врач назвал главной ошибкой россиян

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Тема:
Эпидемия коронавируса

Доктор медицинских наук и главный кардиолог Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов в интервью KP.RU назвал главную ошибку россиян в период пандемии коронавируса. Он отметил, что отказ от ношения защитных масок, когда инфицироваться можно в любом месте, является неверным решением граждан.

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди, — отказ от ношения защитных масок при контактах», — заявил Сергей Бойцов.

Он также добавил, что маска защищает от COVID-19, когда человек находится в общественном транспорте и других местах с большим скоплением людей. Он убежден, что благодаря средствам защиты прекращается распространение инфекции. Однако многие жители страны пренебрегают масками, именно поэтому заболеваемость в России снижается медленными темпами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, врач перечислила витамины, которые нужно принимать перенесшим коронавирус. При первых признаках недомогания медик советует «не гадать на кофейной гуще», а немедленно вызвать врача.

Тема:
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