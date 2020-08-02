Врач перечислила витамины, которые нужно принимать перенесшим коронавирус
При первых признаках недомогания медик советует «не гадать на кофейной гуще», а немедленно вызвать врача.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexandr Romanchenko
Несколько советов тем, кто переболел или только заразился коронавирусом дала в интервью «Российской газете» заведующая отделением скорой медицинской помощи петербургской Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка, сама перенесшая новое инфекционное заболевание. Она напомнила, что COVID-19 никуда еще не ушел, а потому очень важно продолжать соблюдать меры безопасности.
Тем, кто почувствовал недомогание, медик советует «не гадать на кофейной гуще, COVID это или простуда», а немедленно обратиться к врачу, а если коронавирусная инфекция подтвердилась, неукоснительно соблюдать все рекомендации.
«Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от COVID, риск отдаленных последствий минимальный», — подчеркнула Татьяна Рыбка.
Тем же, кто излечился от коронавируса, но продолжает чувствовать себя плохо, врач советует принимать витамин D и витамины группы B, а также не переутомляться на работе, как следует отдыхать и больше гулять.
Ранее, главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, как отличить «коронавирусный» кашель от обычного.
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