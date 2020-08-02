«Наверху принимают круглосуточно»: Трое погибших в ДТП с грузовиком на Алтае

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Алтайском крае. ДТП произошло в субботу 1 августа в Зональном районе на трассе Барнаул-Бийск.

Как сообщили в региональном управлении ГУ МВД, водитель Toyota Carina выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mitsubishi Fuso. Водитель легковушки и двое его пассажиров погибли на месте, сообщает tayga.info.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем.

Как можно судить по фотографии с места происшествия, на заднем стекле автомобиля виднеется надпись: «Не торопись, наверху принимают круглосуточно».

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются.

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