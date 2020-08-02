«Наверху принимают круглосуточно»: Трое погибших в ДТП с грузовиком на Алтае

|
Алиса Старжевская
1 916

Авария с участием легкового автомобиля и Mitsubishi Fuso произошла на трассе Барнаул-Бийск.

Фото, видео: vk.com/incident22, /plohie_novosti_mc

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Алтайском крае. ДТП произошло в субботу 1 августа в Зональном районе на трассе Барнаул-Бийск.

Как сообщили в региональном управлении ГУ МВД, водитель Toyota Carina выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mitsubishi Fuso. Водитель легковушки и двое его пассажиров погибли на месте, сообщает tayga.info.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем.

Как можно судить по фотографии с места происшествия, на заднем стекле автомобиля виднеется надпись: «Не торопись, наверху принимают круглосуточно».

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщину с ребенком сбили на скоростной трассе Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:52
В Крыму уволили охранника, который плетью выгнал семью с ребенком с пляжа
8:38
Кто сможет въехать в Швейцарию после возобновления авиасообщения с Москвой
8:24
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
8:10
Как продлить срок службы смартфона? — лайфхак от специалиста
7:54
Ильин день: почему купаться в водоемах 2 августа опасно для жизни?
7:53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа
«Это пятно он никогда не смоет!» — Ахеджакова в шоке от ухода Гармаша из «Современника»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок