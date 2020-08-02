Прощай, «Зенит»: Александр Кокорин перешел в «Спартак»
Футболист присоединился к клубу на правах свободного агента.
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Фото, видео: Twitter @fcsm_official, ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Нападающий Александр Кокорин официально попрощался с «Зенитом». Футболист подписал контракт с московским клубом «Спартак», сообщает «Интерфакс».
В Twitter-аккаунте «красно-белых» появилось видео, на котором Кокорин одет в форму «Спартака» и произносит: «Привет, сделаем все красиво». Кроме того, столичный клуб опубликовал ролик, сделанный в стиле популярного шутера Counter-Strike, намекающий на переход форварда. Последняя фраза в ролике «Follow me» («Следуй за мной») звучит, вероятно, голосом самого Кокорина.
Go go go 🔜 pic.twitter.com/9Eu6vSOuf1— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
Как сообщила пресс-служба «Спартака» агентству, Кокорин присоединился к клубу на правах свободного агента по схеме «3+1». Таким образом, футболист заключил контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.
Александр Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года. В сентябре 2019 года, после того, как форвард вышел из колонии, он вернулся в петербургский клуб, а после этого — в феврале — перешел в «Сочи» на правах аренды. В минувшем сезоне Кокорин принял участие в десяти матчах Тинькофф Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кокорин дал автограф для 81-летней фанатки, расписавшись на газете «Известия».
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