Прощай, «Зенит»: Александр Кокорин перешел в «Спартак»

Нападающий Александр Кокорин официально попрощался с «Зенитом». Футболист подписал контракт с московским клубом «Спартак», сообщает «Интерфакс».

В Twitter-аккаунте «красно-белых» появилось видео, на котором Кокорин одет в форму «Спартака» и произносит: «Привет, сделаем все красиво». Кроме того, столичный клуб опубликовал ролик, сделанный в стиле популярного шутера Counter-Strike, намекающий на переход форварда. Последняя фраза в ролике «Follow me» («Следуй за мной») звучит, вероятно, голосом самого Кокорина.

Go go go 🔜 pic.twitter.com/9Eu6vSOuf1