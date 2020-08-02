В Краснодарском крае объяснили увеличение числа заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае объяснил резкий рост числа заболевших в последние дни. Как передает ТАСС, причина в пренебрежении правилами индивидуальной защиты.

Так, по заявлению представителей оперштаба, гости и жители региона после снятия всех ограничений перестали заботиться о собственной безопасности.

«После снятия практически всех ограничений, люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями. Жители и гости края все чаще теряют бдительность, пренебрегают элементарными правилами индивидуальной защиты», — заявили в ведомстве.

Вторая причина — увеличение числа проведенных тестов. Из-за этого выросло и официальное число заболевших. Например, только за последние сутки проведено 7794 исследования: к работе подключили и частные клиники.

Режим ограничений был снят в крае 21 июня. С этого времени на побережье начали активно приезжать туристы. Рост числа заболевших правительство региона начало фиксировать с 24 июля: всего зарегистрировано 8472 случая инфицирования коронавирусом, из которых 7305 пациентов выздоровели.

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