Грандиозное шоу! В Чехове с размахом отметили 90-летие со дня основания ВДВ

Грандиозный праздник состоялся в подмосковном Чехове по случаю 90-летия со дня основания Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

В торжественном мероприятии приняли участие: глава городского округа Григорий Артамонов, председатель Попечительского совета Военно-патриотического клуба «Комбат», генерал-майор в запасе Александр Солуянов, заместитель командующего ВДВ, генерал-майор Сергей Харебин, чемпионы мира по боксу Эдуард Трояновский и Александр Бахтин и многие другие. А посмотреть на яркое шоу пришли свыше десяти тысяч жителей Подмосковья.

«В Чехове на протяжении десяти лет широко отмечается день ВДВ. Это, в первую очередь, связано с тем, что на территории округа располагается военно-патриотический клуб „Комбат“. Изначально это был просто клуб единомышленников, которые служили вместе. После стали собираться ребята, которые служили и в других ротах. Сейчас на территории Чехова проживает достаточно большое количество военнослужащих и десантников. Поэтому для всех [День ВДВ] стал настоящим, святым праздником», — отметил Григорий Артамонов.

В начале мероприятия состоялся торжественный митинг у монумента воинам-десантникам. Присутствующие возложили цветы, а после почтили память павших в бою минутой молчания.

Гостям праздника показали зрелищные бои, продемонстрировали, как происходит высадка бойцов в тылу противника и ликвидация террористов, служащие также совершили прыжки с парашютом. Кроме того, как для взрослых участников шоу, так и для подрастающего поколения приглашенные артисты провели увлекательные конкурсы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поздравил с 90-летием ВДВ личный состав и ветеранов «крылатой пехоты».