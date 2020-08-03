Звезда «Содержанок» Александра Ребенок стала мамой после тайной беременности

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Алиса Старжевская
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Актриса порадовала поклонников фотографией малыша на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @sasharebenok

Актриса и телеведущая Александра Ребенок во второй раз стала мамой. Как передает «Экспресс газета», девушка рассказала о пополнении в семье на своей странице в Instagram.

Ребенок опубликовала снимок с новорожденным малышом практически сразу после его появления на свет. В публикации актриса отметила своего мужа и отца малыша — Алексея Вертокова.

Instagram @sasharebenok

Пока это все, чем поделилась актриса со своими поклонниками. Пока неизвестен ни пол ребенка, ни тем более имя малыша.

О беременности звезды сериала «Содержанки» стало известно не так давно. Лишь в июле девушка появилась на обложке журнала «ОК!», а в интервью рассказала, что уже давно мечтала подарить трехлетнему первенцу братишку или сестренку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других знаменитостях, которые скрывали свою беременность.

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