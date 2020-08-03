Звезда «Содержанок» Александра Ребенок стала мамой после тайной беременности
Актриса порадовала поклонников фотографией малыша на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @sasharebenok
Актриса и телеведущая Александра Ребенок во второй раз стала мамой. Как передает «Экспресс газета», девушка рассказала о пополнении в семье на своей странице в Instagram.
Ребенок опубликовала снимок с новорожденным малышом практически сразу после его появления на свет. В публикации актриса отметила своего мужа и отца малыша — Алексея Вертокова.
Пока это все, чем поделилась актриса со своими поклонниками. Пока неизвестен ни пол ребенка, ни тем более имя малыша.
О беременности звезды сериала «Содержанки» стало известно не так давно. Лишь в июле девушка появилась на обложке журнала «ОК!», а в интервью рассказала, что уже давно мечтала подарить трехлетнему первенцу братишку или сестренку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о других знаменитостях, которые скрывали свою беременность.
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