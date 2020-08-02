Аршавин будет отвечать за молодежный футбол в «Зените»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин получил в ФК «Зенит» новую административную должность. Как стало известно из аккаунта петербургского клуба в Twitter, спортсмен займется молодыми кадрами.

Теперь спортсмен будет отвечать за развитие молодежного направления клуба — он назначен директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. Как отмечают в пресс-службе «Зенита», это работа для Аршавина не будет в новинку. Последнее время он уже занимался данными вопросами в качестве советника генерального директора.

Андрей Аршавин назначен директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.



Подробнее: https://t.co/9gvZtcQbwU pic.twitter.com/fuhOaJg0En — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 2, 2020

Также в «Зените» Аршавин работает и в качестве тренера. После завершения профессиональной карьеры футболиста, он прошел обучение в Центре повышения квалификации в Академии клуба и получил лицензии категории D и С и с весны 2019 года работает с командой 2004 года рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как футболист выгоняет из квартиры бывшую жену Алису Казьмину с детьми из квартиры в Петербурге.