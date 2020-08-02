Юная дочь Немцова сыграла шикарную свадьбу на Рублевке

Дочь Бориса Немцова — 18-летняя Дина — вышла замуж. О свадьбе наследницы убитого пять лет назад российского политика рассказала мать девушки Екатерина Одинцова в своем Instagram.

«Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои», — написала она.

Instagram @odintsovaprtrend

Как сообщает URA.RU, мужем Дины Немцовой стал 20-летний Дмитрий Матевосов. Он учится на факультете вычислительной математики и кибернетики в МГУ.

По данным издания, торжество прошло в шикарном отеле Barvikha Hotel & Spa на Рублевке. В праздновании приняли участие только самые близкие. Свои поздравления новобрачным уже оставили Яна Рудковская, Лариса Гузеева, Любовь Толкалина, Екатерина Стриженова, Божена Рынска, Зара и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Валерии показал, где будет проходить будущая свадьба.