ТОП-6 самых высокооплачиваемых отраслей в России

Высокую заработную плату в России в основном получают специалисты шести отраслей. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, наибольшее количество сотрудников с месячным доходом более 100 тысяч рублей занято в сфере рыболовства и финансов. При этом всего по России такой заработок есть всего у 7,2% работников.

В рейтинг, составленный на основе данных Росстата, также попали специалисты, занятые в сфере «добыча полезных ископаемых»; «IT, связь и массовые коммуникации»; «профессиональная и техническая деятельность», а также в области науки.

Аналитики отмечают, что в сфере рыболовства и добычи полезных ископаемых, высокая зарплата обусловлена большей частью компенсационными выплатами за работу в тяжелых условиях. В остальных случаях оплачивается либо серьезная финансовая ответственность, либо высоко оценивается интеллектуальный труд.

«Получившиеся доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в шести отраслях-лидерах свидетельствуют, что высокие зарплаты там могут получать не только крупные начальники, но и просто очень хорошие специалисты», — резюмировали авторы исследования.

Также отмечается, что довольно близко по оплате труда к лидерам рейтинга подошли такие отрасли, как «сельское хозяйство» и «легкая промышленность», но там слишком невелика доля работников, получающих зарплату в размере 100 тысяч рублей и более.

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