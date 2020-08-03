Личные данные более миллиона российских автовладельцев утекли в сеть

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Среди похищенной хакерами информации есть номера ПТС, имена автомобилистов и их телефоны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Хакеры похитили личные данные более миллиона автовладельцев Москвы и Подмосковья. Злоумышленники выставили их на продажу в интернете. В таблице есть уникальные коды транспортных средств, номера ПТС, а также имена и телефоны автомобилистов.

Специалисты в области информационной безопасности считают, что база принадлежит одной из страховых компаний. Есть опасения, что данные могут попасть в руки мошенников и автоугонщиков.

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