Личные данные более миллиона российских автовладельцев утекли в сеть

Хакеры похитили личные данные более миллиона автовладельцев Москвы и Подмосковья. Злоумышленники выставили их на продажу в интернете. В таблице есть уникальные коды транспортных средств, номера ПТС, а также имена и телефоны автомобилистов.

Специалисты в области информационной безопасности считают, что база принадлежит одной из страховых компаний. Есть опасения, что данные могут попасть в руки мошенников и автоугонщиков.