Ленинградская область весь август будет праздновать свое 93-летие

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Концерты, ярмарки и фестивали будут проходить целый месяц в городах и поселках области.

Фото, видео: ВКонтакте / Александр Матвеев; 5-tv.ru

Ленинградской области исполнилось 93 года. Из-за коронавируса общеобластное торжество решили не проводить. Вместо этого отметить день рождения марафоном небольших праздничных мероприятий.

Концерты, ярмарки и фестивали будут проходить весь август в городах и поселках области. Стартовал марафон во Всеволожске, где гостей собрал «Ленинградский пикник». Перед собравшимися выступили любимые артисты, а местные фермеры угостили всех свей продукцией.

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