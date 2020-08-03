Ленинградская область весь август будет праздновать свое 93-летие

Ленинградской области исполнилось 93 года. Из-за коронавируса общеобластное торжество решили не проводить. Вместо этого отметить день рождения марафоном небольших праздничных мероприятий.

Концерты, ярмарки и фестивали будут проходить весь август в городах и поселках области. Стартовал марафон во Всеволожске, где гостей собрал «Ленинградский пикник». Перед собравшимися выступили любимые артисты, а местные фермеры угостили всех свей продукцией.