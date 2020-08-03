Владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья из четырех человек, предъявлено обвинение

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Василий Заика
Срочная новость 60

Следователи намерены ходатайствовать об аресте предполагаемого злоумышленника.

Владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья из четырех человек, предъявлено обвинение

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Владельцу турбазы «Глобус» на Алтае, где погибла семья из четырех человек, предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщает региональный Следственный комитет, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте предполагаемого злоумышленника.

По версии следствия, семья из четырех человек, в том числе двое детей 16-ти и десяти лет, приехала на турбазу 26 июля из города Барнаул. Спустя несколько дней тела отдыхающих без признаков насильственной смерти были найдены в гостиничном номере.

Уже известно, что в ночь на 27 июля после отключения электроснабжения владелец базы дал команду поставить в бойлерной два бензиновых электрогенератора для функционирования системы водоснабжения объекта.

В результате следственного эксперимента выяснилось, что выхлопные газы генераторов просочились в номера на втором этаже корпуса, в том числе и в комнату погибших. Согласно результатам предварительной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти отдыхающих стало отравление окисью углерода. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан директор турбазы на Алтае, где погибла семья из четырех человек.

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