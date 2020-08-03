Владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья из четырех человек, предъявлено обвинение

Владельцу турбазы «Глобус» на Алтае, где погибла семья из четырех человек, предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщает региональный Следственный комитет, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте предполагаемого злоумышленника.

По версии следствия, семья из четырех человек, в том числе двое детей 16-ти и десяти лет, приехала на турбазу 26 июля из города Барнаул. Спустя несколько дней тела отдыхающих без признаков насильственной смерти были найдены в гостиничном номере.

Уже известно, что в ночь на 27 июля после отключения электроснабжения владелец базы дал команду поставить в бойлерной два бензиновых электрогенератора для функционирования системы водоснабжения объекта.

В результате следственного эксперимента выяснилось, что выхлопные газы генераторов просочились в номера на втором этаже корпуса, в том числе и в комнату погибших. Согласно результатам предварительной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти отдыхающих стало отравление окисью углерода. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан директор турбазы на Алтае, где погибла семья из четырех человек.