Любовь и доброта шестилетнего Гарри Галкина по отношению к отцу не имеет границ. Видео на эту тему юморист выложил на своей странице в Instagram. Шоумен запечатлел сына на пляже вскоре после купания. Наследник Аллы Пугачевой вылез из воды, обтерся полотенцем, а затем помахал им на родителя, как опахалом.

«Ну как, тебе хорошо, папочка?» — поинтересовался чуткий сын.

«Ой, спасибо!» — отреагировал благодарный папа.

«Прочищу майку, а то она у меня в песок упала. Зато ты будешь в песке и еще раз искупаешься», — объяснил Галкин-младший.

«Спасибо за заботу, сына», — ответил комик.

«Пожалуйста», — добавил вежливый Гарри.

Instagram @garri_galkin

Подписчики оставили под роликом сотни комментариев со смайликами. Мальчик развеселил фолловеров и в очередной раз доказал, что у него большое будущее в среде артистов.

«Ну вот, папа, тебе уже растет смена. Сынок-то юморист!»

«Насмеялась от души»;

«Мальчик с замечательным чувством юмора!» — подтвердили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри тренируются на кольцах.