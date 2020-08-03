«Спасибо за заботу, сын»: Гарри Галкин уморительно ухаживает за отцом — видео

|
Валентин Черников
102

Шоумен выложил забавное видео с пляжа, на котором его шестилетний наследник показал «истинную любовь» к папе.

Фото, видео: Instagram @garri_galkin

Любовь и доброта шестилетнего Гарри Галкина по отношению к отцу не имеет границ. Видео на эту тему юморист выложил на своей странице в Instagram. Шоумен запечатлел сына на пляже вскоре после купания. Наследник Аллы Пугачевой вылез из воды, обтерся полотенцем, а затем помахал им на родителя, как опахалом.

«Ну как, тебе хорошо, папочка?» — поинтересовался чуткий сын.

«Ой, спасибо!» — отреагировал благодарный папа.

«Прочищу майку, а то она у меня в песок упала. Зато ты будешь в песке и еще раз искупаешься», — объяснил Галкин-младший.

«Спасибо за заботу, сына», — ответил комик.

«Пожалуйста», — добавил вежливый Гарри.

Instagram @garri_galkin

Подписчики оставили под роликом сотни комментариев со смайликами. Мальчик развеселил фолловеров и в очередной раз доказал, что у него большое будущее в среде артистов.

«Ну вот, папа, тебе уже растет смена. Сынок-то юморист!»

«Насмеялась от души»;

«Мальчик с замечательным чувством юмора!» — подтвердили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри тренируются на кольцах.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.43
0.07 87.29
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Польский регулятор по-максимуму оштрафовал «Газпром» за «Северный поток — 2»
11:01
Сколько составляет медианная зарплата в России?
11:00
ТОП-5 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами по версии Forbes
10:49
СК возбудил уголовное дело о геноциде после обнаружения останков в Псковской области
10:43
«Она — настоящая мать»: многодетный Рома Жуков снова собрался жениться
10:31
«Себе увеличивать надоело»: Терешина об обвинениях в ретушировании внешности сына на фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Что стало с исполнителем роли Мейсона из «Санта-Барбары»?
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок