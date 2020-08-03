«Спасибо за заботу, сын»: Гарри Галкин уморительно ухаживает за отцом — видео
Шоумен выложил забавное видео с пляжа, на котором его шестилетний наследник показал «истинную любовь» к папе.
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Фото, видео: Instagram @garri_galkin
Любовь и доброта шестилетнего Гарри Галкина по отношению к отцу не имеет границ. Видео на эту тему юморист выложил на своей странице в Instagram. Шоумен запечатлел сына на пляже вскоре после купания. Наследник Аллы Пугачевой вылез из воды, обтерся полотенцем, а затем помахал им на родителя, как опахалом.
«Ну как, тебе хорошо, папочка?» — поинтересовался чуткий сын.
«Ой, спасибо!» — отреагировал благодарный папа.
«Прочищу майку, а то она у меня в песок упала. Зато ты будешь в песке и еще раз искупаешься», — объяснил Галкин-младший.
«Спасибо за заботу, сына», — ответил комик.
«Пожалуйста», — добавил вежливый Гарри.
Подписчики оставили под роликом сотни комментариев со смайликами. Мальчик развеселил фолловеров и в очередной раз доказал, что у него большое будущее в среде артистов.
«Ну вот, папа, тебе уже растет смена. Сынок-то юморист!»
«Насмеялась от души»;
«Мальчик с замечательным чувством юмора!» — подтвердили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри тренируются на кольцах.
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