По факту крушения самолета под Калининградом возбуждено уголовное дело

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В результате жесткой посадки воздушного судна пострадали три человека.

Фото, видео: ТАСС / Невар Виталий, 5-tv.ru

Легкомоторный самолет Cessna, который накануне потерпел крушение под Калининградом, выполнял коммерческие рейсы. На борту находились три человека — двое мужчин и женщина. Они выжили и даже сумели самостоятельно покинуть искореженную машину. Сейчас все пострадавшие в больнице в тяжелом состоянии.

Самолет совершил жесткую посадку на поле, рядом с поселком Стрельцово. По предварительным данным, из-за технической неисправности. Точные причины определят следователи. Они изучают место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту падения легкомоторного самолета», — говорится в заявлении СКР.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места жесткой посадки самолета под Калининградом.

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