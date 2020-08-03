По факту крушения самолета под Калининградом возбуждено уголовное дело
В результате жесткой посадки воздушного судна пострадали три человека.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: ТАСС / Невар Виталий, 5-tv.ru
Легкомоторный самолет Cessna, который накануне потерпел крушение под Калининградом, выполнял коммерческие рейсы. На борту находились три человека — двое мужчин и женщина. Они выжили и даже сумели самостоятельно покинуть искореженную машину. Сейчас все пострадавшие в больнице в тяжелом состоянии.
Самолет совершил жесткую посадку на поле, рядом с поселком Стрельцово. По предварительным данным, из-за технической неисправности. Точные причины определят следователи. Они изучают место происшествия. Возбуждено уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту падения легкомоторного самолета», — говорится в заявлении СКР.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места жесткой посадки самолета под Калининградом.
Читайте также
56%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?