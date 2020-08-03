Жителей Калифорнии массово эвакуируют из-за лесных пожаров

В Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров. Огонь приблизился к жилым домам. Некоторые коттеджи уже выгорели дотла.

Всего в опасной зоне больше восьми тысяч человек. Сообщается о нескольких пострадавших.

Ликвидировать пламя мешает жаркая погода и сильный ветер. На помощь пожарным пришла авиация, но ситуацию переломить пока не удалось.