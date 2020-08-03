Жителей Калифорнии массово эвакуируют из-за лесных пожаров
В опасной зоне находятся более восьми тысяч человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frans Lanting, 5-tv.ru
В Калифорнии объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров. Огонь приблизился к жилым домам. Некоторые коттеджи уже выгорели дотла.
Всего в опасной зоне больше восьми тысяч человек. Сообщается о нескольких пострадавших.
Ликвидировать пламя мешает жаркая погода и сильный ветер. На помощь пожарным пришла авиация, но ситуацию переломить пока не удалось.
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