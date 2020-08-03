Гонки на выживание: автомобиль влетел в людей на шоу каскадеров
Заранее заявленное, как экстремальное, шоу в центре Москвы подтвердило свой статус.
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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, masterpaninpark.ru
Экстремальное шоу каскадеров чуть не завершилось трагедий, когда во время гонок в толпу влетел один из гоночных автомобилей. В этот момент технический персонал пытался растащить зацепившиеся друг за друга автомобили. От удара, один из так называемых гоночных болидов загорелся.
Информации о пострадавших не поступало.
К слову, организаторы субботнего шоу обещали, что мероприятие будет опасней, чем «Форсаж».
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