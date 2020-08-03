Гонки на выживание: автомобиль влетел в людей на шоу каскадеров

Экстремальное шоу каскадеров чуть не завершилось трагедий, когда во время гонок в толпу влетел один из гоночных автомобилей. В этот момент технический персонал пытался растащить зацепившиеся друг за друга автомобили. От удара, один из так называемых гоночных болидов загорелся.

Информации о пострадавших не поступало.

К слову, организаторы субботнего шоу обещали, что мероприятие будет опасней, чем «Форсаж».