Винный эксперт Мэттью Джукс умер во время отпуска в Португалии

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 53 0

Его называли «Крокодилом Данди австралийского виноделия».

Фото: © Getty Images/Dave Benett

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Британский специалист по вину Мэттью Джукс скончался в возрасте 58 лет во время отдыха в Португалии.

О смерти эксперта сообщила газета The Telegraph. В публикации Джукс назван одним из самых занятых и уважаемых винных экспертов Великобритании.

Мэттью Джукс родился 17 сентября 1967 года. Интерес к винной культуре появился у него в детстве, когда он жил в Брюсселе, где работал его отец. Сам эксперт отмечал, что знакомство с разными сортами напитков в раннем возрасте стало началом его увлечения.

Широкую известность Джуксу принес проект «100 лучших австралийских вин». За эту инициативу его называли «Крокодилом Данди австралийского виноделия». С 2004 года проект превратился из списка рекомендаций в масштабное мероприятие с дегустациями, мастер-классами и фестивалями.

В 2012 году эксперт получил почетную награду «Австралиец года» от Фонда Дня Австралии. Также он создал безалкогольную линейку Jukes Cordialities.

Уточняется, что после смерти Джукса остались его жена Амелия, две дочери и два сына.

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