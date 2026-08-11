На подлете к Москве сбили семь беспилотников ВСУ
На месте падения частей дронов работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали семь вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — отметил градоначальник.
Глава города заявил, что на месте падения обломков летательных аппаратов противника развернули работу сотрудники экстренных служб.
Кроме того, Собянин 10 августа писал о ликвидации 19 летательных аппаратов, запущенных боевиками ВСУ. В 03:46 мск он рассказал о сбитии восьми БПЛА, а менее чем через час силы ПВО уничтожили еще пять дронов. Днем того же дня мэр заявил о перехвате шести летательных аппаратов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о массированной атаке беспилотников ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане. Боевики ударили не только по промышленным зонам, но и по гражданским объектам. В результате налета погибли 13 человек, среди них есть дети, а также граждане других государств. Глава республики Рустам Минниханов объявил траур по погибшим при атаке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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