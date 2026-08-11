На подлете к Москве сбили семь беспилотников ВСУ

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 971 0

На месте падения частей дронов работают экстренные службы.

Атака беспилотников на Москву 11 августа сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали семь вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — отметил градоначальник.

Глава города заявил, что на месте падения обломков летательных аппаратов противника развернули работу сотрудники экстренных служб.

Кроме того, Собянин 10 августа писал о ликвидации 19 летательных аппаратов, запущенных боевиками ВСУ. В 03:46 мск он рассказал о сбитии восьми БПЛА, а менее чем через час силы ПВО уничтожили еще пять дронов. Днем того же дня мэр заявил о перехвате шести летательных аппаратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массированной атаке беспилотников ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане. Боевики ударили не только по промышленным зонам, но и по гражданским объектам. В результате налета погибли 13 человек, среди них есть дети, а также граждане других государств. Глава республики Рустам Минниханов объявил траур по погибшим при атаке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
9 авг
Собянин: силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву
9 авг
Силы ПВО за ночь уничтожили 153 украинских беспилотника над регионами России
8 авг
Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников на Москву
6 авг
За ночь системы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников
5 авг
Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ, летевших к Москве
4 авг
ВСУ направили более 180 беспилотников к Москве
4 авг
Собянин сообщил о 14-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
2 авг
Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников ВСУ на подлете к Москве
1 авг
Собянин: за июль силы ПВО сбили 780 дронов на подлете к Москве
1 авг
Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Богомолов, Певцов и не только: названы кандидаты на пост ректора ГИТИСа
4:39
Россияне не могут вылететь из Шанхая из-за сильнейшего за год шторма
4:31
В ВОЗ заявили о начале проверки после удара ВСУ по больнице в Донецке
4:20
«Анастасия Волочкова, пройдите на посадку!»: как балерине сорвали отдых на Мальдивах
4:07
Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 6301
3:50
В Серпухове ищут пропавшего у Оки 12-летнего ребенка

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Она танцует подшофе: Дворцов заступился за Нюшу после скандального выступления
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео