На подлете к Москве сбили семь беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали семь вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — отметил градоначальник.

Глава города заявил, что на месте падения обломков летательных аппаратов противника развернули работу сотрудники экстренных служб.

Кроме того, Собянин 10 августа писал о ликвидации 19 летательных аппаратов, запущенных боевиками ВСУ. В 03:46 мск он рассказал о сбитии восьми БПЛА, а менее чем через час силы ПВО уничтожили еще пять дронов. Днем того же дня мэр заявил о перехвате шести летательных аппаратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массированной атаке беспилотников ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане. Боевики ударили не только по промышленным зонам, но и по гражданским объектам. В результате налета погибли 13 человек, среди них есть дети, а также граждане других государств. Глава республики Рустам Минниханов объявил траур по погибшим при атаке.

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