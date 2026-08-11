БАДы с наркотическими веществами появились на российских онлайн-площадках

На популярных онлайн-площадках вновь начали массово продавать кустарно изготовленные БАДы для похудения с содержанием сибутрамина. Об этом 11 августа сообщили «Известия».

В 2025 году после расследования издания с продажи сняли БАДы «Молекула» и «Молекула Плюс», в составе которых также обнаружили это вещество. Сейчас аналогичные средства появились под новыми брендами — Supressa, Ultra Lipo 3 и Mineral Balance.

Контрольные закупки и лабораторные исследования показали, что количество сибутрамина в новых добавках оказалось в 1,5–2 раза выше, чем в ранее запрещенных препаратах. В капсулах Supressa Fast Metabolism обнаружили 28,5 мг вещества, в Ultra Lipo 3 — 37 мг, а в Mineral Balance — 25,3 мг.

Президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции, руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» Сергей Зеленец отметил, что максимально допустимая дозировка сибутрамина в зарегистрированных рецептурных препаратах в России составляет 10–15 мг на одну капсулу.

«Эта доза считается предельной и назначается только в крайних случаях, а ее превышение опасно для здоровья», — отметил специалист.

Сибутрамин включен в список сильнодействующих веществ, а его незаконный оборот преследуется по закону. Основными покупателями подобных БАДов, как отмечается, являются школьницы и студентки. Производители представляют средства как натуральные импортные добавки, не указывая наличие опасного компонента.

В отзывах пользователи сообщают о побочных эффектах после приема таких средств, среди которых упоминаются расширенные зрачки, галлюцинации, учащенное сердцебиение, обмороки и другие симптомы.

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