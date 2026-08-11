Четверо российских гимнасток смогут принять участие в чемпионате Европы

Эфирная новость 37 0

Въезд в Хорватию по-прежнему запрещен для пяти человек из делегации.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чемпионат Европы по гимнастике в Хорватии еще не начался, но уже обрастает скандалами. Организаторы решили прорядить российскую сборную, просто не выдавая нашим спортсменам визы.

Въезд в страну остался закрытым для пяти человек из российской делегации. Среди них — олимпийская чемпионка Виктория Листунова и врач Сергей Гулевский.

При чем формулировка отказа издевательская: «не предоставлено обоснование цели и условий пребывания».

Ранее Хорватия отказала выдать документы девятерым. Сегодня решение изменили лишь для четверых спортсменов — среди которых и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

«Мы в аэропорту, прошли контроль. Довольные счастливые, сейчас будем вылетать. Должны быть в 6 утра, да? Почти в 7 утра в Хорватии», — поделилась она в соцсетях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Богомолов, Певцов и не только: названы кандидаты на пост ректора ГИТИСа
4:39
Россияне не могут вылететь из Шанхая из-за сильнейшего за год шторма
4:31
В ВОЗ заявили о начале проверки после удара ВСУ по больнице в Донецке
4:20
«Анастасия Волочкова, пройдите на посадку!»: как балерине сорвали отдых на Мальдивах
4:07
Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 6301
3:50
В Серпухове ищут пропавшего у Оки 12-летнего ребенка

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иран поймал нефть на Ормуз
МРОТ в России может взлететь до 50 тысяч рублей: как это повлияет на зарплаты россиян
Она танцует подшофе: Дворцов заступился за Нюшу после скандального выступления
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео