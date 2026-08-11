Четверо российских гимнасток смогут принять участие в чемпионате Европы

Чемпионат Европы по гимнастике в Хорватии еще не начался, но уже обрастает скандалами. Организаторы решили прорядить российскую сборную, просто не выдавая нашим спортсменам визы.

Въезд в страну остался закрытым для пяти человек из российской делегации. Среди них — олимпийская чемпионка Виктория Листунова и врач Сергей Гулевский.

При чем формулировка отказа издевательская: «не предоставлено обоснование цели и условий пребывания».

Ранее Хорватия отказала выдать документы девятерым. Сегодня решение изменили лишь для четверых спортсменов — среди которых и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

«Мы в аэропорту, прошли контроль. Довольные счастливые, сейчас будем вылетать. Должны быть в 6 утра, да? Почти в 7 утра в Хорватии», — поделилась она в соцсетях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.