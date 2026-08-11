Семья из Луганска лишилась крова после атаки ВСУ
Жители потеряли свои документы и личные вещи.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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В Луганске семья осталась без собственного жилья в результате атаки украинских беспилотников и последующего пожара. Кадры последствий удара ВСУ по частному дому оказались в распоряжении 5-tv.ru.
После прилета от домостроения ничего не осталось — из-за удара была снесена крыша, вылетели окна, а также отсутствовали части стен. На земле лежали несколько уцелевших вещей и мебель. При этом один из членов семьи потерял российский паспорт при возгорании.
На месте происшествия находятся специалисты, которые устраняют последствия атаки. Они восстанавливают здание, а также расчищают территорию. Прибывшие волонтеры «Народного фронта» оказывают пострадавшим от удара и помогают восстановить все необходимые документы.
«Люди находятся в шоке, поэтому по мере восстановления их психологического состояния выполняем те задания, которые стоят», — заявила представитель организации.
Ранее 5-tv.ru писал об атаке беспилотников ВСУ на города и муниципальный округ в ЛНР. Удары наносились по грузовому и легковому автомобилю, а также микроавтобусу. Жертвами стали два человека, еще семь — получили ранения.
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