Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Дело двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, рассмотрит суд присяжных. Такое решение вынес Мосгорсуд, удовлетворив тем самым ходатайство защитников девушек. Об этом «Известиям» сообщил один из адвокатов сестер Алексей Липцер.

Отбор присяжных начнется уже 31 августа в Мосгорсуде, добавил юрист. По его словам, он будет проходить в открытом режиме. Кроме того, суд отказался отправлять дело в прокуратуру и объединять дела старших сестер с делом младшей Марии. Девушка была на момент совершения убийства несовершеннолетней, а также экспертиза признала ее невменяемой. Ей светит принудительное лечение.

Отец девушек — Михаил Хачатурян — был зарезан в Москве 27 июля 2018 года. В преступлении сознались три его дочери. Они сообщили, что он был тираном, давил на них психологически, бил их и насиловал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение старшим сестрам Хачатурян. Защита девушек просила ранее переквалифицировать дело на более мягкую статью о необходимой обороне.