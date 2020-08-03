Эксперт объяснил причины запрета пополнения анонимных электронных кошельков
Новый закон коснулся также транспортных карт в некоторых регионах.
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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский
С этого дня в России вводится запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Это значит, что внести наличные через платежный терминал на свой счет уже не получится. Придется привязать к нему личную банковскую карту, чтобы пройти идентификацию в системе.
«Дело не только в борьбе с мошенничеством. Самое главное, что хотят поставить барьер на пути отмыва денег, полученных незаконным путем. Или в серой зоне экономики, которая находится вне поля зрения официальных статистических органов или вообще в незаконном обороте. Основная проблем такого незаконного оборота — это из наличного оборота получить безналичный и наоборот. Есть некоторые банковские операции, которые в наличной форме просто запрещены», — прокомментировал нововведение радио «Комсомольская правда» эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.
Новый закон также коснется транспортных карт в ряде регионов. В частности, в Липецкой, Ивановской областях и Великом Новгороде проездной предлагают пополнять в отделениях финансовых учреждений через банковский терминал.
Авторы закона отмечают, что введенные меры должны помочь в борьбе с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.
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