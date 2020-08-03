«Дожить бы до начала»: Тодоренко получила серьезные травмы при подготовке к шоу
Телеведущая, которая буквально завалена работой в России, принимает участие в ледовом проекте.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей; Instagram @reginatodorenko
Популярная телеведущая Регина Тодоренко смогла восстановить свою репутацию после скандала из-за высказываний о домашнем насилии. В то время как в СМИ то и дело появлялись слухи о том, что звезда нашла работу на Украине, Тодоренко анонсировала целых три российских проекта с ее участием. Одним из них стал новый сезон популярного шоу «Ледниковый период», которое выйдет уже в ближайшее время.
В проекте партнером Тодоренко стал олимпийский чемпион Роман Костомаров, а соревноваться телеведущая будет ни с кем-нибудь, а с собственным мужем Владом Топаловым, который выступит в паре с Еленой Ильиных, пишут «Дни.ру».
Вместе с тем сама Тодоренко призналась, что подготовка к шоу не дается ей легко. На своей странице в Instagram девушка сообщила, что еще до старта проекта успела получить серьезные травмы.
«Уже успела сместить 3 позвонка, уронить на себя олимпийского чемпиона и удариться головой об лед. Надеюсь, дальше будет полегче. Дожить бы до начала проекта», — написала 30-летняя звезда.
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#ледниковыйпериод LET’S GO!!! Спешу обрадовать вас и немного удивить! Вот и один из моих предстоящих проектов, к которому я тщательно готовлюсь! Уже успела сместить 3 позвонка, уронить на себя Олимпийского чемпиона и удариться головой о лед 🧊🙈😆. Надеюсь, дальше будет полегче😃Дожить бы до начала проекта. Узнали, кто будет моим партнером? Пишите имя в комментах. После «стоп 🛑» я рандомно определю победителя, который получит от меня толстовку) ❤️ Video/DOP — @Dmitry_vingurskiy ❤️
Поклонники, которые с нетерпением ждут незабываемого шоу с участием их любимицы, призвали Тодоренко внимательнее отнестись к своему здоровью, заявив, что очень беспокоятся за нее.
«Аккуратно, пожалуйста, на льду»;
«Регина, ты лучшая!»;
«Берегите себя! Вы нужны нам в целости и сохранности», — написали они.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известный участники «Ледникового периода». Так, помимо Тодоренко и Топалова, зрители увидят Ольгу Бузову, Ирину Пегову и Надежду Михалкову.
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