«Дожить бы до начала»: Тодоренко получила серьезные травмы при подготовке к шоу

Популярная телеведущая Регина Тодоренко смогла восстановить свою репутацию после скандала из-за высказываний о домашнем насилии. В то время как в СМИ то и дело появлялись слухи о том, что звезда нашла работу на Украине, Тодоренко анонсировала целых три российских проекта с ее участием. Одним из них стал новый сезон популярного шоу «Ледниковый период», которое выйдет уже в ближайшее время.

В проекте партнером Тодоренко стал олимпийский чемпион Роман Костомаров, а соревноваться телеведущая будет ни с кем-нибудь, а с собственным мужем Владом Топаловым, который выступит в паре с Еленой Ильиных, пишут «Дни.ру».

Вместе с тем сама Тодоренко призналась, что подготовка к шоу не дается ей легко. На своей странице в Instagram девушка сообщила, что еще до старта проекта успела получить серьезные травмы.

«Уже успела сместить 3 позвонка, уронить на себя олимпийского чемпиона и удариться головой об лед. Надеюсь, дальше будет полегче. Дожить бы до начала проекта», — написала 30-летняя звезда.

Поклонники, которые с нетерпением ждут незабываемого шоу с участием их любимицы, призвали Тодоренко внимательнее отнестись к своему здоровью, заявив, что очень беспокоятся за нее.

«Аккуратно, пожалуйста, на льду»;

«Регина, ты лучшая!»;

«Берегите себя! Вы нужны нам в целости и сохранности», — написали они.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известный участники «Ледникового периода». Так, помимо Тодоренко и Топалова, зрители увидят Ольгу Бузову, Ирину Пегову и Надежду Михалкову.