В Госдуме опровергли слухи о второй волне удаленки для школьников
Представитель профильного комитета напомнил, что Роспотребнадзор не дает прогнозов второй волны пандемии.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Российских школьников не ждет повторный переход на удаленное обучение из-за второй волны пандемии коронавируса. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Он подчеркнул, что сообщения о таком сценарии развития событий, распространяемые ранее в социальных сетях, не соответствуют действительности.
«Это совершенно точно фейкньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом», — объяснил депутат.
Также он добавил, что второй волны коронавирусной инфекции не предвидится, согласно прогнозам Роспотребнадзора.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком регионе рассматривают возможность онлайн-обучения по субботам. Идея эксперимента родилась на основе опыта дистанционного обучения в период распространения коронавируса.
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