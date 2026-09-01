«Озеро зарастает камышом»: Мишустин проверил смекалку школьников в День знаний

Премьер-министр России Михаил Мишустин решил проверить знания учеников образовательного кластера «Орбита» в подмосковном городе Домодедово с помощью математической задачи. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Глава правительства 1 сентября посетил обновленное учебное заведение вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, а также депутатом Госдумы и прославленным советским и российским хоккеистом Вячеславом Фетисовым. Во время визита они заглянули в аудиторию учащихся восьмого «профильного космического» класса, где премьер предложил им справиться с заданием.

«Озеро зарастает камышом. В каждый следующий день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий. Сегодня, например, оно заросло на одну седьмую, завтра — на две седьмых, послезавтра — на четыре седьмых. Так вот, на 30-й день оно заросло наполовину. Когда зарастет полностью?», — спросил Мишустин.

Ученик Кирилл моментально дал правильный ответ — на 31-й день. Глава кабмина оценил сообразительность школьника и пожал ему руку.

Ранее московский мэр Сергей Собянин поздравил столичных школьников, педагогов и родителей с Днем знаний. Он подчеркнул, что в первый день нового учебного года к занятиям приступили около 1,6 миллиона детей и подростков, а в городе подготовили 547 образовательных организаций.

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