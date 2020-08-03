«Нос целый?» — Соколовский ударил возлюбленную во время челленджа
Новая затея певца заставила поволноваться его подписчиков за здоровье девушки.
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Фото, видео: Instagram @vs20
Влад Соколовский проявил большую неосторожность по отношению к своей новой избраннице, с которой начал встречаться после расставания с Ритой Дакотой. Певец выложил в своем Instagram-аккаунте ролик, на котором он вместе с 21-летней Ангелиной Сурковой участвует в танцевальном челлендже. В момент исполнения движений создается впечатление, что Соколовский локтем задевает девушку, ударяя ее прямо по лицу, из-за чего та «вылетает» из кадра.
«Когда захотели поучаствовать в популярном челлендже, но что-то пошло не так», — рассказал музыкант.
Одни подписчики всерьез поверили в то, что Соколовский нечаянно ударил свою возлюбленную, причинив ей неимоверную боль. Первая мысль, которая пришла им в голову, — не пострадал ли нос девушки после неловкого движения ее бойфренда.
«Влад, нос целый у любимой?»;
«Она жива-здорова?»;
«Девушка в порядке?» — спросили ошеломленные фолловеры.
Другие — более внимательные — оценили шутку певца, заметив, что видео, конечно, является постановочным, так как Суркова стоит на небольшом отдалении от Соколовского. Правда, кто-то посчитал, что такого рода шутки не совсем уместны.
К слову, Влад Соколовской часто публикует забавные ролики, на которых дурачится вместе со своей девушкой. Не так давно влюбленные стали жить вместе в съемной квартире музыканта. Как рассказывал певец, его бывшая жена Рита Дакота и двухлетняя дочка Мия уже успели познакомиться с Сурковой.
Ранее 5-tv.ru писал, что Соколовский поделился деталями знакомства со своей новой возлюбленной.
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