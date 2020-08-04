Сосо Павлиашвили выложил на своей странице в Instagram серию свежих снимков, на которых запечатлены его заметно подросшие дочери: 12-летняя Сандра и 15-летняя Елизавета, и красавица-жена — 39-летняя Ирина Патлах.

«Я и мои ангелы. Лиза, Ира и Сандра. Боже, храни наших любимых», — написал артист.

Подписчики в комментариях отмечают, что девочки очень повзрослели и похожи на отца, а также наперебой желают замечательной семье счастья и благополучия.

«Какие красивые у вас ангелы!»

«Счастливые девочки!»

«Ваша супруга невероятная красотка!» — восхищаются комментаторы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у певца есть еще взрослый сын от первого брака — через пару недель Левану исполнится 33 года. С бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони» Ириной Патлах Павлиашвили вместе уже больше 20 лет, но официально брак пока так и не зарегистрировали. А недавно 56-летний певец признался, что мечтает еще об одном ребенке, причем мальчик это будет или девочка, ему неважно.