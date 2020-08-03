Падение или рост? Эксперты предсказали курс рубля и нефти к концу 2020 года

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Алиса Старжевская
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Ведущие специалисты по-разному оценивают перспективы национальной валюты.

Падение или рост? Эксперты предсказали курс рубля и нефти к концу 2020 года

Фото: Известия / Сергей Коньков

Ведущие эксперты сделали прогнозы, как будут обстоять дела с курсом рубля и ценой на нефть на конец 2020 года. Экономические перспективы в России специалисты обсудили в эфире онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот», пишет ФАН.

Как считает президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, цена на нефть к концу года будет варьироваться в пределах 45-47 рублей. Вместе с тем эксперт отметил, что в силу нестабильной экономической ситуации предсказать точную цифру не представляется возможным.

Коган также сделал прогноз на курс национальной валюты. По его мнению, к концу 2020-го доллар будет стоить примерно 75-78 рублей.

Схожие цифры называет и независимый финансовый аналитик Александр Егоров. Правда, по мнению эксперта, россиян ждут нерадужные перспективы в отношении евро, который, по его мнению, будет стоить 90 рублей.

А вот президент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александр Ходачек, предполагает, что до конца 2020 года сохранятся нынешние величины — 84 рубля за евро и 73 рубля за доллар. Однако Ходачек заявил, что в случае подорожания энергоресурсов, рубль будет укрепляться.

Самый неблагоприятный прогноз предоставила экстрасенс Дарья Миронова. По ее словам, в конце года стоимость евро подскочит до 100 рублей, а доллара — до 89 рублей. Падение рубля приблизит экономический кризис, сказала Миронова, однако, правильные действия правительства и Центробанка помогут предотвратить дальнейшее усугубление ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке.

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