🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 августа, Луна переходит в убывающую фазу, но расслабляться пока еще рано.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 августа, пройдет под влиянием убывающей Луны. Однако только вчера было полнолуние, так что его воздействие еще очень сильно: не стоит забывать об осторожности, все еще нужно быть внимательными и сосредоточенными.
♈ Овен
Пересмотрите свое окружение. Возможно, кто-то в нем приносит больше вреда, чем пользы. Пришло время постоять за себя. А найдя и избавившись от таких людей, вы избавите себя от многих неприятностей.
Космический совет: очищение приведет к порядку и гармонии.
♉ Телец
Проверьте друзей и знакомых, вами определенно пользуются. При чем на всех уровнях: выливают на вас негативные эмоции, стучат в вашу дверь, лишь когда им это нужно, просят взаймы. Пора прикрыть лавочку, не каждый заслуживает вашего блага.
Космический совет: окружите себя теми, кто не будет тянуть вас на дно.
♊ Близнецы
Вы находитесь на пути к просветлению, не позволяйте ничему отвлечь вас. Смотрите на предстоящие перемены открыто и смело, они приведут лишь к хорошему и сделают вас счастливыми. Также важно позволить себе некую отрешенность от мирских проблем, это поможет увидеть самое важное, не отвлекаясь на чепуху.
Космический совет: смело вступайте на путь просветления.
♋ Рак
Ракам стоит быть спокойнее в этот день. Не каждое мнение нужно озвучивать, особенно, если оно может привести к ссоре. Поверьте, у вас еще будет возможность поделиться своими идеями и поспорить, но без опасности, что беседа перерастет в войну. Будьте мудрее.
Космический совет: спор — не ваше оружие.
♌ Лев
Начните любить себя. Перестаньте искать одобрения в глазах и словах других людей. Львы, вы прекрасны, и самое главное — что вы в это верите. Ну, а эликсир любви к себе поможет вам преодолеть любые неприятности, которые могут подстерегать за углом.
Космический совет: любите себя несмотря ни на что.
♍ Дева
Девы, не опускайтесь до уровня мелких драм и политиканства. Сегодня вам не стоит обращать внимание на такую ерунду, это не поможет ни вашему настроению, ни вашей карьере, ни внутреннему спокойствию. Уверенно смотрите вперед, а не вниз.
Космический совет: смело проходите мимо мелких драм и политики.
♎ Весы
У Весов будет удачный день: звезды сулят успех. Не отворачивайтесь, и вы увидите, как весь мир празднует ваши победы вместе с вами. Но не забудьте поблагодарить Вселенную за везение.
Космический совет: не проглядите успех, но будьте за него благодарны.
♏ Скорпион
Время задуматься о работе. Как сделать ее более эффективной, на что ориентироваться? Не только сегодня, но и ближайшие дни будут посвящены вашему делу, а, приняв мудрые и практичные решения, вы пожнете их плоды уже совсем скоро.
Космический совет: вложитесь в работу, и результат не заставит себя долго ждать.
♐ Стрелец
Стрельцы находятся на пути самоисцеления. Причем не важно, душевная это боль или физическая, займитесь ею. Также важно найти средство, которое подходит именно вам, от этого зависит эффективность лечения.
Космический совет: посвятите всю свои энергию самоисцелению, время вылечить свои раны.
♑ Козерог
Освободитесь от гнета и влияния прошлого. Пересмотрите свои приоритеты, что вам важнее: былые неудачи или светлое будущее? Научитесь отпускать все, что было, и перемены постучат в вашу дверь.
Космический совет: выключите, наконец, волну прошлого.
♒ Водолей
Оставьте драмы для тех, кто не может без них жить. Вам же стоит смотреть в сторону развлечений или культурного обогащения, а для переживаний найдется другой день. Сегодня пора взять жизнь в свои руки и вычеркнуть из нее то, что не приносит удовольствия.
Космический совет: оставьте драмы за бортом и впустите в жизнь то, что приносит удовольствие и обогащает вас.
♊ Рыбы
Рыбы, каждый день — это возможность делать что-то хорошее и полезное. Даже маленькое доброе дело изменит мир к лучшему. Посмотрите в сторону благотворительности, помогите кому-то. Поверьте, все, что вы отдаете, обязательно вернется к вам еще большим добром.
Космический совет: дарите добро людям, и Вселенная не останется в долгу.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 августа.
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