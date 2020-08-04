🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 августа, пройдет под влиянием убывающей Луны. Однако только вчера было полнолуние, так что его воздействие еще очень сильно: не стоит забывать об осторожности, все еще нужно быть внимательными и сосредоточенными.

♈ Овен

Пересмотрите свое окружение. Возможно, кто-то в нем приносит больше вреда, чем пользы. Пришло время постоять за себя. А найдя и избавившись от таких людей, вы избавите себя от многих неприятностей.

Космический совет: очищение приведет к порядку и гармонии.

♉ Телец

Проверьте друзей и знакомых, вами определенно пользуются. При чем на всех уровнях: выливают на вас негативные эмоции, стучат в вашу дверь, лишь когда им это нужно, просят взаймы. Пора прикрыть лавочку, не каждый заслуживает вашего блага.

Космический совет: окружите себя теми, кто не будет тянуть вас на дно.

♊ Близнецы

Вы находитесь на пути к просветлению, не позволяйте ничему отвлечь вас. Смотрите на предстоящие перемены открыто и смело, они приведут лишь к хорошему и сделают вас счастливыми. Также важно позволить себе некую отрешенность от мирских проблем, это поможет увидеть самое важное, не отвлекаясь на чепуху.

Космический совет: смело вступайте на путь просветления.

♋ Рак

Ракам стоит быть спокойнее в этот день. Не каждое мнение нужно озвучивать, особенно, если оно может привести к ссоре. Поверьте, у вас еще будет возможность поделиться своими идеями и поспорить, но без опасности, что беседа перерастет в войну. Будьте мудрее.

Космический совет: спор — не ваше оружие.